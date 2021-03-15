Szalai: “Yediğimiz goller için ne söyleyebilirim ki, çok şanssızdık. Hataları analiz edip daha çok çalışmalıyız.”
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 22:45Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Kanarya'nın savunmadaki sigortası Attila Szalai de mağlubiyeti engelleyemedi. Macar stoper maçtan sonra şanssız goller yediklerinden yakındı: "Yediğimiz gollerle ilgili ne söyleyebilirim ki, çok şanssızdık. İlk golde orta geldi ve sonra şanssızlık yaşadık. Futbolda bu tarz şeyler olur. Hatalarımızı daha iyi analiz ederek, daha çok çalışmamız ve telafi etmemiz gerekiyor. Daha kompakt olmamız gerekiyor, ancak bu şekilde başarı gelebilir." ATTILA Szalai maçta 13 ikili mücadele, 9 hava topu kazandı. Ayrıca yüzde 89 pas isabetiyle oynadı. Ekürisi Serdar Aziz'den sonra sahanın en çok (88/99) isabetli pas atan oyuncusu oldu.