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Son dakika spor haberleri: bu sezonki 9. kafa golünü attı

kafa gollerine devam ediyor. 'in 30. haftasında sahasında 'ni ağırlayan sarı-lacivertliler, 35. dakikada Novak'ın kafa vuruşuyla attığı golle bu sezonki 9. kafa golünü attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 19:51
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe bu sezonki 9. kafa golünü attı

'in 30'uncu haftasında , 'ni konuk etti. 'nda saat 19:00'da başlayan maçta Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını ise ile Mustafa Savranlar üstlendi. 35. dakikada attığı golle sarı-lacivertli takımdaki ilk skorunu yaptı.

'nın ortasında arka direkte topla buluşan Çek sol bek, yaptığı düzgün kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE'NİN 9. KAFA GOLÜ!
Bu sezon kanat organizasyonlarını verimli kullanan Fenerbahçe birçok maçta kafa golleriyle sonuca gitti. Gençlerbirliği maçında Novak'ın atmış olduğu golle sarı-lacivertlilerin kafa golü sayısı 9'a çıktı.

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