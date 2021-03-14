Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe bu sezonki 9. kafa golünü attı

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan maçta Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Mustafa Savranlar üstlendi. Filip Novak 35. dakikada attığı golle sarı-lacivertli takımdaki ilk skorunu yaptı.

Jose Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Çek sol bek, yaptığı düzgün kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.



FENERBAHÇE'NİN 9. KAFA GOLÜ!

Bu sezon kanat organizasyonlarını verimli kullanan Fenerbahçe birçok maçta kafa golleriyle sonuca gitti. Gençlerbirliği maçında Novak'ın atmış olduğu golle sarı-lacivertlilerin kafa golü sayısı 9'a çıktı.