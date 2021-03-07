Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı!

Son dakika spor haberleri: 'de sakatlandı!

Son dakika spor haberleri: 'in 29. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen ’ün de tedavisine başlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 16:20 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 16:39
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı!

'de maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen 'ün tedavisine başlandığı kaydedildi. 27 yaşındaki futbolcunun 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

'nde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 13.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; 'in tedavisine devam edildi.

Bu sezon 'de 13 maçta forma giyen Sinan Gümüş, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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