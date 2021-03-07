Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı!

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş'ün tedavisine başlandığı kaydedildi. 27 yaşındaki futbolcunun 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 13.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sadık Çiftpınar bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; Mesut Özil'in tedavisine devam edildi.

Bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Sinan Gümüş, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.