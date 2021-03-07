Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

Son dakika haberleri | 'tan sürpriz 11! maçında...

'in 29. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'de teknik direktör 'un nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusuydu. Sarı-lacivertlilerde takıma dönerken, kadroda olmayacak. Bulut, Konyaspor karşısında farklı bir 11'le çıkmayı planlıyor. İşte maç öncesi yaşananlar ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 13:40
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

'in 29'uncu haftasında , yarın İttifak Holding ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak maçta hakem düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise ile üstlenecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

Ligde geçtiğimiz hafta ile puanları paylaşan sarı-lacivertli ekip, Konya deplasmanından mutlu ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sakat ve cezalıların büyük oranda son bulduğu 'de puan kaybı yaşamak istenmiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte, maçı öncesinde 3 sakat oyuncu bulunuyor. Belindeki ağrı sebebiyle takımla idmanlara çıkamayan , çalışmalarını bireysel sürdürdü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

Sadık'ın yanı sıra sakatlığı bulunan görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra karşılaşmasının 61'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtilen , forma giyemeyecek.

GUSTAVO FORMA GİYECEK

'de sakatlığı son bulan , maçı ile formasına kavuşacak. Geçtiğimiz hafta hazır olmadığı için takıma dahil olamayan Gustavo, yapılan idmanlarda takımla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör 'un yedek soyundurması beklenen Brezilyalı futbolcunun sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

CANER ERKİN KADRODA YER ALMAYACAK

Disiplinsiz davranışları sebebiyle ve maçlarında görev alamayan , karşılaşmasında da yer almayacak. Caner ile ilgili son karar, Konyaspor maçından sonra başkan , sportif direktör ve teknik direktör arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

MUHTEMEL 11

Teknik Direktörü 'un karşılaşmasına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

ATTILA SZALAI

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

FILIP NOVAK

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

JOSE SOSA

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

İRFAN CAN KAHVECİ

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

DIMITRIS PELKAS

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

OSAYI SAMUEL

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

ENNER VALENCIA

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

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