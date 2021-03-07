Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

Sadık'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Perotti görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Antalyaspor karşılaşmasının 61'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtilen Mesut Özil, forma giyemeyecek.
GUSTAVO FORMA GİYECEK
Fenerbahçe'de sakatlığı son bulan Luiz Gustavo, Konyaspor maçı ile formasına kavuşacak. Geçtiğimiz hafta hazır olmadığı için takıma dahil olamayan Gustavo, yapılan idmanlarda takımla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut'un yedek soyundurması beklenen Brezilyalı futbolcunun sonradan oyuna girmesi bekleniyor.
CANER ERKİN KADRODA YER ALMAYACAK
Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında görev alamayan Caner Erkin, Konyaspor karşılaşmasında da yer almayacak. Caner ile ilgili son karar, Konyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Konyaspor karşılaşmasına şu 11'le çıkması bekleniyor;