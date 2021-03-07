Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan sürpriz 11! Konyaspor maçında...

Sadık'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Perotti görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Antalyaspor karşılaşmasının 61'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtilen Mesut Özil, forma giyemeyecek.

GUSTAVO FORMA GİYECEK

Fenerbahçe'de sakatlığı son bulan Luiz Gustavo, Konyaspor maçı ile formasına kavuşacak. Geçtiğimiz hafta hazır olmadığı için takıma dahil olamayan Gustavo, yapılan idmanlarda takımla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut'un yedek soyundurması beklenen Brezilyalı futbolcunun sonradan oyuna girmesi bekleniyor.