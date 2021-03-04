Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında Tisserand'dan büyük hata

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaştı. Zirve yarışında oldukça kritik öneme sahip mücadelede karşılaşmanın 12. dakikasında oldukça konuşulan bir ana sahne oldu.

Fenerbahçe'nin savunmacısı Marcel Tisserand'ın hatalı pası sonucu bir anda kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Fredy bu hata affetmeyerek takımını öne geçiren golü kaydetti.

Tisserand bu hatası sarı-lacivertli taraftarların eleştiri oklarının hedefi oldu.

İşte o pozisyon... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)