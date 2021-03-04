Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında Tisserand'dan büyük hata

Son dakika spor haberi: - maçında Tisserand'dan büyük hata

Son dakika spor haberi... 'in 28. haftasında sahasında ile karşılaşan karşılaşmanın 12. dakikasında Tisserand'ın yaptığı büyük hata sonrası geriye düşmüştü. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 19:42 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 20:13
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında Tisserand'dan büyük hata

Spor Toto 'in 28. hafta maçında ile Fraport TAV kozlarını paylaştı. Zirve yarışında oldukça kritik öneme sahip mücadelede karşılaşmanın 12. dakikasında oldukça konuşulan bir ana sahne oldu.

Fenerbahçe'nin savunmacısı 'ın hatalı pası sonucu bir anda kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Fredy bu hata affetmeyerek takımını öne geçiren golü kaydetti.

Tisserand bu hatası sarı-lacivertli taraftarların eleştiri oklarının hedefi oldu.

İşte o pozisyon... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

SON DAKİKA