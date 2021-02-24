Bordo-mavililer ile oynanacak 27. hafta maçının hazırlıklarına dün başlayan sarı lacivertlilerde; teknik heyet ve kurmayları kadroda rotasyona hazırlanıyor. Son oynanan maçtan en az 6 oyuncu değişikliği yapması beklenen Erol Bulut 'un tüm bölgelerde farklı isimler sahaya süreceği öğrenildi.

TEK TEK İZLİYOR

Son maçta Göztepe'ye karşı oyundan alındıktan sonra karara tepki gösteren Caner ve Thiam ile Nazım, Sosa, Valencia ve Serdar'ı kulübeye çekeceği belirtilen Bulut'un; bu futbolcuların yerine Novak, Samatta, Gökhan, Gustavo, Pelkas ve Tisserand'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.