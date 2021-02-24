Göztepe yenilgisi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'a rest çekmiş, "Trabzonspor maçı son şansınız" uyarısını yapmıştı.
Göztepe yenilgisi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'a rest çekmiş, "Trabzonspor maçı son şansınız" uyarısını yapmıştı.
Bordo-mavililer ile oynanacak 27. hafta maçının hazırlıklarına dün başlayan sarı lacivertlilerde; teknik heyet ve kurmayları kadroda rotasyona hazırlanıyor. Son oynanan maçtan en az 6 oyuncu değişikliği yapması beklenen Erol Bulut'un tüm bölgelerde farklı isimler sahaya süreceği öğrenildi.
TEK TEK İZLİYOR
Son maçta Göztepe'ye karşı oyundan alındıktan sonra karara tepki gösteren Caner ve Thiam ile Nazım, Sosa, Valencia ve Serdar'ı kulübeye çekeceği belirtilen Bulut'un; bu futbolcuların yerine Novak, Samatta, Gökhan, Gustavo, Pelkas ve Tisserand'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
Zorlu deplasmanda alınacak sonuç kaderini belirleyecek olan genç hocanın, hafta başından bu yana Abdullah Avcı ile çıkışa geçen Trabzonspor'un son maçlarını izleyip, ekibiyle birlikte analizler yaptığı ifade edildi.
TRABZONSPOR'A KARŞI FARKLI 11
Kadroda önemli değişiklikler yapması beklenen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'a karşı da eldivenleri Altay'a verecek. Savunma dörtlüsünün Gökhan-Tisserand-Szalai-Novak'tan oluşması bekleniyor.
Orta alanda Gustavo-Ozan, kanatlarda Pelkas-Osayi, 10 numara pozisyonunda Mesut Özil görev alacak. En uçta ise büyük ümitlerle transfer edilmesine rağmen beklentilerin altında kalan Samatta'ya bir şans daha verilecek.
LUİZ GUSTAVO HAZIR KITA
Sakatlıktan tamamen kurtulan Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi. Takımla çalışmalara bugün başlayacak Brezilyalı oyuncunun Trabzonspor'a karşı oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi. Fenerbahçe, Sambacı'nın oynamadığı 4 resmi maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet aldı.
İRFAN CAN BELİRSİZ
Sakat olduğu dönemde transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin de durumunun iyi olduğu belirtildi. Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun Trabzon deplasmanına götürüleceği belirtilirken, yedek kulübesinde oturması bekleniyor.
ZEMİN SEFERBERLİĞİ
Göztepe maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da isyan ettiği Ülker Stadı'nın zeminiyle ilgili çalışmalar başladı. Kötü hava şartları nedeniyle çimlerde sorun yaşanırken, iki haftalık bir çalışmanın ardından zeminin normale döneceği ifade edildi.
MESAİ BAŞLADI
Ligin 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün başladı. Göztepe yenilgisinin ardından bir gün izin yapan sarı-lacivertlilerde son karşılaşmaya 11'de başlayan isimler yenileme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi. İdman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.