Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan radikal karar! Trabzon maçına farklı kadro (FB spor haberi)

Son dakika haberi: 'tan radikal karar! maçına farklı kadro ()

Başkan 'un uyarısı sonrası 'de sıcak saatler yaşanıyor... Teknik heyet, maçı öncesi radikal kararlara hazırlanıyor. Teknik direktör , maçına farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Bulut'un kaderi ise bu 90 dakikada belli olacak. İşte tüm detaylar ve yeni kadro... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 20:02 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan rakidal karar! Trabzon maçına farklı kadro (FB spor haberi)

Göztepe yenilgisi sonrası Başkanı , sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör 'a rest çekmiş, " maçı son şansınız" uyarısını yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan rakidal karar! Trabzon maçına farklı kadro (FB spor haberi)

Bordo-mavililer ile oynanacak 27. hafta maçının hazırlıklarına dün başlayan sarı lacivertlilerde; teknik heyet ve kurmayları kadroda rotasyona hazırlanıyor. Son oynanan maçtan en az 6 oyuncu değişikliği yapması beklenen 'un tüm bölgelerde farklı isimler sahaya süreceği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan rakidal karar! Trabzon maçına farklı kadro (FB spor haberi)

TEK TEK İZLİYOR
Son maçta Göztepe'ye karşı oyundan alındıktan sonra karara tepki gösteren Caner ve Thiam ile Nazım, Sosa, Valencia ve Serdar'ı kulübeye çekeceği belirtilen Bulut'un; bu futbolcuların yerine Novak, Samatta, Gökhan, Gustavo, Pelkas ve Tisserand'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan rakidal karar! Trabzon maçına farklı kadro (FB spor haberi)

Zorlu deplasmanda alınacak sonuç kaderini belirleyecek olan genç hocanın, hafta başından bu yana Abdullah Avcı ile çıkışa geçen 'un son maçlarını izleyip, ekibiyle birlikte analizler yaptığı ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan rakidal karar! Trabzon maçına farklı kadro (FB spor haberi)

TRABZONSPOR'A KARŞI FARKLI 11
Kadroda önemli değişiklikler yapması beklenen Teknik Direktörü , 'a karşı da eldivenleri Altay'a verecek. Savunma dörtlüsünün Gökhan-Tisserand-Szalai-Novak'tan oluşması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan rakidal karar! Trabzon maçına farklı kadro (FB spor haberi)

Orta alanda Gustavo-Ozan, kanatlarda Pelkas-Osayi, 10 numara pozisyonunda Mesut Özil görev alacak. En uçta ise büyük ümitlerle transfer edilmesine rağmen beklentilerin altında kalan Samatta'ya bir şans daha verilecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan rakidal karar! Trabzon maçına farklı kadro (FB spor haberi)

LUİZ GUSTAVO HAZIR KITA
Sakatlıktan tamamen kurtulan Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi. Takımla çalışmalara bugün başlayacak Brezilyalı oyuncunun 'a karşı oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi. , Sambacı'nın oynamadığı 4 resmi maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan rakidal karar! Trabzon maçına farklı kadro (FB spor haberi)

İRFAN CAN BELİRSİZ
Sakat olduğu dönemde transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin de durumunun iyi olduğu belirtildi. Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun deplasmanına götürüleceği belirtilirken, yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan rakidal karar! Trabzon maçına farklı kadro (FB spor haberi)

ZEMİN SEFERBERLİĞİ
Göztepe maçı sonrası Teknik Direktörü 'un da isyan ettiği Ülker Stadı'nın zeminiyle ilgili çalışmalar başladı. Kötü hava şartları nedeniyle çimlerde sorun yaşanırken, iki haftalık bir çalışmanın ardından zeminin normale döneceği ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan rakidal karar! Trabzon maçına farklı kadro (FB spor haberi)

MESAİ BAŞLADI
Ligin 27. haftasında 'a konuk olacak , bu maçın hazırlıklarına dün başladı. Göztepe yenilgisinin ardından bir gün izin yapan sarı-lacivertlilerde son karşılaşmaya 11'de başlayan isimler yenileme çalışması yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan rakidal karar! Trabzon maçına farklı kadro (FB spor haberi)

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi. İdman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

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