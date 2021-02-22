Haberler Fenerbahçe Marko Guduric: Takımın kimyası oluştu!

: Takımın kimyası oluştu!

Beko Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu , takım olarak iyi oynadıklarını ve aynı şekilde devam etmek istediklerini söyledi. Guduric kulüp televizyonun yaptığı açıklamada "Çok iyi oynuyoruz, kazanıyoruz ve aynı şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 19:33
Marko Guduric: Takımın kimyası oluştu!

Sırp basketbolcu 'ye yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takıma yaklaşık 2 ay önce katıldığını hatırlatarak, "Çok mutluyum, şu an evimdeyim ve her zaman da bunu söylüyorum. Çok iyi oynuyoruz, kazanıyoruz ve aynı şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

'ne kötü başlayan Beko'nun oluşturulan takım kimyasıyla çok farklı bir seviyeye geldiğini aktaran Guduric, "Bu takım hem eski oyuncularıyla hem de yeni isimlerle kaliteli bir takım. Ben gelip agresif olup daha iyi savunma yapmak istedim, liderlik katmak istedim. Hücuma da denge getirdiğime inanıyorum. O anda da kimyamız oluştu. Dediğim gibi bu takımda kalite vardı sadece kimyanın oluşması gerekiyordu. O da oldu." ifadelerini kullandı.

'nde son 10 maçlarını kazanmanın büyük başarı olduğunu aktaran Sırp oyuncu, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde her zaman başarı beklentisi vardır ama sezona kötü başlayınca hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Ama şu an tam ters bir noktadayız. Play-off savaşındayız, yarışındayız hatta bile düşünülmeye başlandı. Bırakın 10 maç üst üste kazanmayı Avrupa Ligi'nde 10 maç kazanmak bile kolay değil. O yüzden gerçek anlamda büyük bir başarı. Ben kendi açımdan agresif savunmayla katkıda bulunmaya çalışıyorum. Konuşarak, liderlik yaparak, sayı üreterek ve önemli noktalara değinerek..."

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