Fenerbahçe Beko - Zenit: 92-84 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 24. hafta maçında Rus ekibi Zenit'i ağırladı. Sarı-lacivertliler ilk üç periyodu müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi son 10 dakikadaki performansıyla 92-84 kazanmayı başardı.

Üst üste 9. galibiyetini elde eden Kanarya, toplamda ise 14. zaferine imza attı ve ilk 8 için iddiasını sürdürdü. Zenit ise üst üste 3'üncü, toplamda 9'uncu yenilgisini aldı.

DE COLO DAMGA VURDU!

Fenerbahçe'de 3 isim çift haneli skor katkısı verirken, maçı 24 sayıyla tamamlayan Nando De Colo en skorer isim oldu. Sarı-lacivertlilerde ayrıca, Marko Guduric 19, Jan Vesely de 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

FENERBAHÇE BEKO - ZENIT: 25-25 (1. PERİYOT SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO - ZENIT: 47-43 (İLK YARI SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO - ZENIT: 66-65 (3. PERİYOT SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO - ZENIT: 92-84 (MAÇ SONUCU)