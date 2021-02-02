Galeri Fenerbahçe Usta yazardan İrfan Can Kahveci'ye şok sözler! "Karakter sorgusu..."

Usta yazardan İrfan Can Kahveci'ye şok sözler! "Karakter sorgusu..."

Süper Lig'de Çaykur Rizespor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, flaş bir ara transfer dönemi geçirdi. Kanarya, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferleriyle gündem yarattı. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, sarı-lacivertlilerin transferlerini değerlendirirken milli yıldız için şok ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Usta yazardan İrfan Can Kahveci'ye şok sözler! "Karakter sorgusu..."

Usta yazardan İrfan Can Kahveci'ye şok sözler! Karakter sorgusu...

Dört büyük takımın borcu 15 milyar lira olmuş, bankaların önünde "kan aranıyor" anonsları unutulmuş, hala çuvalla paralar ödenerek transferler yapılıyor.

Usta yazardan İrfan Can Kahveci'ye şok sözler! Karakter sorgusu...

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transferinde konuşulan paraların fazlası var eksiği yok.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Usta yazardan İrfan Can Kahveci'ye şok sözler! Karakter sorgusu...

Peki, parladığı Başakşehir'den kaçmak için saha içinde "oynuyor pozları veren" bir adamın karakter sorgusu nerede?
Ne acıdır ki Türk futbolu kişilik sınavlarını yıllar önce bıraktı.

Usta yazardan İrfan Can Kahveci'ye şok sözler! Karakter sorgusu...

Fenerbahçe'ye sezon başında yapılan 18 transferin yetmediğini Mesut Özil'de gördük ama Fenerbahçe'nin bu transferdeki gerçek mali yükümlülüğünü duyduktan sonra Sayın Ali Koç'a sorma ihtiyacı hissettim.

Usta yazardan İrfan Can Kahveci'ye şok sözler! Karakter sorgusu...

"Bir şampiyonluk uğruna Fenerbahçe'yi kurban edeceğinizi düşünüyor musunuz?" Ya da iyimser bir soru;
"Fenerbahçe şampiyon olunca bütün borçlar silinecek mi?"

SON DAKİKA