GaleriFenerbahçeUsta yazardan İrfan Can Kahveci'ye şok sözler! "Karakter sorgusu..."
Usta yazardan İrfan Can Kahveci'ye şok sözler! "Karakter sorgusu..."
Süper Lig'de Çaykur Rizespor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, flaş bir ara transfer dönemi geçirdi. Kanarya, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferleriyle gündem yarattı. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, sarı-lacivertlilerin transferlerini değerlendirirken milli yıldız için şok ifadeler kullandı. İşte o yazı...
02 Şubat 2021 Salı 09:59, Güncelleme 02.02.2021 10:01
Usta yazardan İrfan Can Kahveci'ye şok sözler! "Karakter sorgusu..."