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'de büyük değişim! İşte 'un yeni 11'i

’nin hocası , sistem ve oyun anlayışında değişikliğe gidiyor. Bulut; , ve iyileşirse ’ı K.Gümrük maçında 11’e almayı planlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 01:18 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 01:37
Fenerbahçe'de büyük değişim! İşte Erol Bulut'un yeni 11'i

Sezonun belki de en kritik maçında Galatasaray'a sahasında yenilen 'de eleştiri okları teknik direktör 'a çevrildi. Yenilen gole kadar takımına oynattığı defansif futbolla eleştiri oklarının hedefi olan genç hoca, hem taraftarın hem de yönetimin tepkisini çekmişti.

Fenerbahçe'de büyük değişim! İşte Erol Bulut'un yeni 11'i

SİSTEM VE ANLAYIŞ DEĞİŞİYOR
Takvim'in haberine göre, tüm eleştirilere rağmen oyun anlayışından taviz vermeyen Bulut en sonunda inadından vazgeçiyor. Bulut'un ligde Karagümrük maçıyla beraber sistemde önemli değişimlere gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim! İşte Erol Bulut'un yeni 11'i

FENERBAHÇE TOPA HÜKMEDECEK
Özil'i ilk 11'e monte edecek olan Bulut, sakatlığının geçmesinin ardından ve 'ı da birlikte oynatmayı düşünüyor. Genç teknik adam, topa hükmeden bir takım oluşturacak.

Fenerbahçe'de büyük değişim! İşte Erol Bulut'un yeni 11'i

MESUT ÖZİL İYİ DURUMDA
Derbi maçın 63. Dakikasında oyuna giren Özl tam olarak olmasa da hazır bir görüntü verdi. Mesut, Karagümrük maçında 11'de olacak. Sakatlıkları bulunan Kahveci ve ise Karagümrük maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim! İşte Erol Bulut'un yeni 11'i

HÜCUMDA DAHA ETKİLİ OLACAKLAR
Bu üçlüye Osayi ve Samatta'nın da katkısıyla hücumda geçmiş haftalara göre çok daha etkili bir hedefleniyor. Yeni Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlar ise merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim! İşte Erol Bulut'un yeni 11'i

GUSTAVO'NUN YETİŞMESİ ZOR
'nin orta sahadaki banko ismi olan Gustevo'nun Karagümrük maçına yetişmesi zor görünüyor. Ancak Brezilyalı'nın ağrıları büyük ölçüde azalmış durumda.

Fenerbahçe'de büyük değişim! İşte Erol Bulut'un yeni 11'i

İşte Bulut'un kafasındaki ilk 11...
Altay, Nazım, Szalai, Serdar, Caner, Gustavo, , Özil, , Osayi, Samatta.

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