Fenerbahçe'de büyük değişim! İşte Erol Bulut'un yeni 11'i

Sezonun belki de en kritik maçında Galatasaray'a sahasında yenilen Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a çevrildi. Yenilen gole kadar takımına oynattığı defansif futbolla eleştiri oklarının hedefi olan genç hoca, hem taraftarın hem de yönetimin tepkisini çekmişti.





SİSTEM VE ANLAYIŞ DEĞİŞİYOR

Takvim'in haberine göre, tüm eleştirilere rağmen oyun anlayışından taviz vermeyen Bulut en sonunda inadından vazgeçiyor. Bulut'un ligde Karagümrük maçıyla beraber sistemde önemli değişimlere gitmesi bekleniyor.

