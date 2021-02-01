Selçuk 2 kupa diledi

A Takım idari koordinatörü Selçuk Şahin'e idmanda 40. yaş pastası kesildi. Selçuk kutlama için teşekkür ederken, "Bugün Fenerbahçeliler mutlu uyandı. O anlamda bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Güzel bir gidişatımız var. İnşallah devam eder. Ben de mumları üflerken aynı dileği diledim. İnşallah iki kupayı da sezon sonu alırız" diye konuştu. Sportif direktör Emre Belözoğlu da Selçuk'un 3 Temmuz sürecinde duruşuyla takıma örnek olduğunu belirtti.