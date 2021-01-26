Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'in imza törenine medya akını!

'in imza törenine medya akını!

'de beklenen gün geldi. Dünya yıldızı futbolcu , kendisini 3.5 yıllığına sarı-lacivertlilere bağlayacak sözleşmeye imza atıyor. Özil için gerçekleştirilecek imza törenine yabancı basından da büyük ilgi var.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 15:34
Mesut Özil'in imza törenine medya akını!

'nin 'nin takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız 'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek.

Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 'nde yapılacak Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.

Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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