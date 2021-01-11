Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan galibiyet yorumu: Akıllı oynadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, ilk yarıda zeminin kötülüğü sebebiyle istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi.

Bulut, "Bugün zor bir deplasmanda hava şartları normal olmasa da gene Erzurum baktığımızda daha soğuk oluyor. Bugün 4-5 derecede top oynadık. Hava iyi ancak zemin biraz kötüydü, istediğimiz oyunu ilk yarıda da tam anlamda sahaya yansıtamadık. Buna rağmen yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalıştık, birini değerlendirdik. İkinci yarıda daha çok istediğimiz şekilde oyunu gerçekleştirip baskılı oynamaya çalıştık. Nitekim 2 ve 3'üncü golü atmış olduk. Kalemizde hiç pozisyon vermedik. Biraz farklı bir oyun olması gerekiyordu Erzurum'a karşı hava ve saha şartlarından dolayı. Akıllı oyun, 3 puan. Yolumuza 3 puanla devam ettiğimizden dolayı futbolcularımın hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.