Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den maç sonu flaş Mesut Özil açıklaması!

Son dakika transfer haberi: 'den maç sonu flaş açıklaması!

Son dakika haberi: Başkanı , maçının ardından basın mensuplarına flaş açıklamalarda bulundu. transferi hakkında bilgi veren Koç, "Mesut Özil hala bir rüya. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Bitebilir de, bitmeyebilir de." diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:32 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:57
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den maç sonu flaş Mesut Özil açıklaması!

Başkanı , maçının ardından basın mensuplarına flaş açıklamalarda bulundu.

transferi hakkında bilgi veren Koç, "Mesut Özil hala bir rüya. Burada önemli olan Mesut ile kulübü arasındaki konulardır. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Bitebilir de, bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması bizim elimizi zayıflatmaktadır. Hocamızın hangi pozisyonlara transfer istediği ortadadır. Sportif direktörümüzle beraber karar verir. Herhangi bir isim vermemiz doğru değil." dedi.

VISCA SORUSUNA FLAŞ YANIT!

Ali Koç, ismi Fenerbahçe ile anılan hakkında da çarpıcı bir açıklamada bulundu. Boşnak futbolcu için 'le görüşmediklerini belirten Koç, "Ekibimden bana yönünde bir talep gelmedi" ifadesini kullandı.

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