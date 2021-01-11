Fenerbahçe'den tarihi galibiyet! İşte o detay

Dimitrios Pelkas bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol ve asist katkısı yaptı.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla deplasman puanı toplayan üç takımdan biri Fenerbahçe:



Fenerbahçe | 7G 1B 1M

Milan | 7G 1B

Leicester | 7G 1B 1M