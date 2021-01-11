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'den tarihi galibiyet! İşte o detay

Son dakika haberleri | 'in 18. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller , ve 'ten geldi. Bu galibiyetin Fenerbahçe için ayrıca bir önemi daha vardı ve sarı-lacivertli ekip bu galibiyetle tarihe geçti. İşte maçın istatistikleri ve o detay...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 19:12
Fenerbahçe'den tarihi galibiyet! İşte o detay

Dimitrios bu sezon ilk kez bir maçında gol ve asist katkısı yaptı.

Gol: 1
Asist: 1
Pas %: 73.7
Şut pası: 3
İkili mücadele: 3/6

Fenerbahçe'den tarihi galibiyet! İşte o detay

Bu sezon ve 'nın beş büyük liginde en fazla deplasman puanı toplayan üç takımdan biri :

Fenerbahçe | 7G 1B 1M
Milan | 7G 1B
Leicester | 7G 1B 1M

Fenerbahçe'den tarihi galibiyet! İşte o detay

(%77.8), 'yı (%76.5) geride bırakarak tarihinde en yüksek deplasman galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör oldu.

Fenerbahçe'den tarihi galibiyet! İşte o detay

Bu sezon formasıyla deplasmanlarında en fazla gol katkısı yapan oyuncu Dimitrios (2 gol & 4 asist).

Fenerbahçe'den tarihi galibiyet! İşte o detay

, BB karşısında bu sezon maçlarının ilk yarılarında atılan en geç golü kaydetti.

(OPTA)

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