Fenerbahçe'den tarihi galibiyet! İşte o detay

Dimitrios Pelkas bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol ve asist katkısı yaptı.
Gol: 1
Asist: 1
Pas %: 73.7
Şut pası: 3
İkili mücadele: 3/6
Dimitrios Pelkas bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol ve asist katkısı yaptı.
Gol: 1
Asist: 1
Pas %: 73.7
Şut pası: 3
İkili mücadele: 3/6
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla deplasman puanı toplayan üç takımdan biri Fenerbahçe:
Fenerbahçe | 7G 1B 1M
Milan | 7G 1B
Leicester | 7G 1B 1M
Erol Bulut (%77.8), Carlos Alberto Parreira'yı (%76.5) geride bırakarak Fenerbahçe tarihinde en yüksek deplasman galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör oldu.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol katkısı yapan oyuncu Dimitrios Pelkas (2 gol & 4 asist).
Mert Hakan Yandaş, BB Erzurumspor karşısında bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında atılan en geç golü kaydetti.
(OPTA)