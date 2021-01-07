Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta , evinde konuk ettiği 'u 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Gümüş ve 'ın golleriyle kazanan sarı-lacivertliler puanını 32'ye çıkarıp 2. sıraya tırmandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 17:48 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 20:59
Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 17. haftanın kapanış maçında , 'nda 'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Üst üste 3. galibiyetini elde eden Fenerbahçe'yi zafere taşıyan golleri 12'de Gümüş ile 70'te kaydetti.

Alanyaspor'un tek sayısı ise 81. dakikada Babacar'ın penaltısıyla geldi.

Fenerbahçe'de Enner 67'de kendi kazandırdığı penaltı atışından yararlanamadı.

bu sonuçla puanını 32'ye çıkarıp 2. sıraya tırmanırken, deplasmanda üst üste 5. mağlubiyetini alan Alanyaspor ise haftayı 30 puanla 3. sırada kapattı.

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