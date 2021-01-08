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gözünü kararttı! Mesut'un ardından bir yıldız daha

Son dakika transfer haberleri | 'in 17. haftasında karşısında aldığı galibiyetle zirveye bir adım daha yaklaşan sarı-lacivertlilerde gündem transfer. Bilindiği üzere , dünyaca ünlü yıldız ve kulübü ile her konuda anlaşmış ve transferin tamamlanmasına sayılı saatler kalmıştı. 'nin Mesut'un ardından takımı bir yıldızla daha güçlendireceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 00:33 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe gözünü kararttı! Mesut'un ardından bir yıldız daha

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonlardan bu yana transfer etmeyi hedeflediği 'da da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Mesut'un ardından bir yıldız daha

Boşnak futbolcunun tam 10 sezondur formasını giydiği 'e ayrılmak istediğini iletmesinin ardından taraflar arasında temaslar hızlanmıştı.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Mesut'un ardından bir yıldız daha

Son olarak önceki gün Sportif Direktörü ile Başkanı 'ın bir kez daha bir araya geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Mesut'un ardından bir yıldız daha

İkili arasındaki görüşmede Belözoğlu'nun para artı iki takas teklifinde bulunduğu kaydedildi. Gümüşdağ'ın takasta yalnızca 'ü istediği, 'nin bonservis teklifini ise düşük bulduğu iddia edildi.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Mesut'un ardından bir yıldız daha

Önceki görüşmelerde sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki kanat oyuncusu için 3.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürülmüştü.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Mesut'un ardından bir yıldız daha

ASİST CANAVARI

'de formasıyla 10. sezonuna giren , bu süreçte 'nin en çıkan futbolcularından oldu.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Mesut'un ardından bir yıldız daha

En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, son 3 sezonda ligin en çok asist yapan ismi olmayı başardı.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Mesut'un ardından bir yıldız daha

2017-18'de 15, -19'da 14, -20'de de 12 asistle zirveye çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezonda oynadığı 14 lig maçında 5 asistle oynuyor.

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