Fenerbahçe gözünü kararttı! Mesut'un ardından bir yıldız daha

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonlardan bu yana transfer etmeyi hedeflediği Edin Visca'da da sıcak gelişmeler yaşanıyor.





Boşnak futbolcunun tam 10 sezondur formasını giydiği Başakşehir'e ayrılmak istediğini iletmesinin ardından taraflar arasında temaslar hızlanmıştı.





Son olarak önceki gün Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın bir kez daha bir araya geldiği öğrenildi.





İkili arasındaki görüşmede Belözoğlu'nun para artı iki takas teklifinde bulunduğu kaydedildi. Gümüşdağ'ın takasta yalnızca Deniz Türüç'ü istediği, Fenerbahçe'nin bonservis teklifini ise düşük bulduğu iddia edildi.





Önceki görüşmelerde sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki kanat oyuncusu için 3.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürülmüştü.





ASİST CANAVARI



Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 10. sezonuna giren Edin Visca, bu süreçte Türkiye'nin en çıkan futbolcularından oldu.





En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, son 3 sezonda ligin en çok asist yapan ismi olmayı başardı.



