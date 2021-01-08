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'de maçı hazırlıkları başladı

'in 17. haftasında sahasında 'u 2-1'lik skorla deviren , 18. haftada oynanacak olan maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 15:42 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 15:44
Fenerbahçe'de BB Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

'in 18. haftasında deplasmanda ile oynayacak olan , bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da başladı. Aytemiz karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

takımla çalışmalara başlarken; , , , ve 'nin tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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