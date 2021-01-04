Haberler Fenerbahçe Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının kahramanı Mame Thiam'dan galibiyet yorumu: Elhamdülillah

- maçının kahramanı 'dan galibiyet yorumu: Elhamdülillah

'nin 'yı 3-0 mağlup ettiği maça 2 golle damga vuran , performansı ve alınan galibiyet nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli formayla ilk gollerini eski takımına karşı atan Senegalli forvet, "Kazanmamız gerekiyordu. Büyük takım hüviyetini göstermemiz gerekiyordu. Elhamdülillah. Çok mutluyum" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:01
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının kahramanı Mame Thiam'dan galibiyet yorumu: Elhamdülillah

, 'in 16. haftasında konuk olduğu 'yı 3-0 mağlup ederken, maça 2 gol atan damgasını vurdu. Senegalli forvet, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini eski takımına karşı attı.

Karşılaşmanın ardından duygularını dile getiren , büyük bir mutluluk duyduğunu belirtirken, "Çok mutluyum. Özellikle takımımın galibiyetinden ötürü mutluyum. Kazanmamız gerekiyordu. Büyük takım hüviyetini göstermemiz gerekiyordu. Elhamdülillah. Çok mutluyum" dedi.

ile birlikte oynamanın kendisini rahatlattığını da sözlerine ekleyen yıldız futbolcu, "Bugün kazandığımız için mutluyum. Pelkas ile birlikte oynuyoruz. Yeni oyunculardan kuruluyuz ama birlikte çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

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