Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının kahramanı Mame Thiam'dan galibiyet yorumu: Elhamdülillah

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederken, maça 2 gol atan Mame Thiam damgasını vurdu. Senegalli forvet, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini eski takımına karşı attı.

Karşılaşmanın ardından duygularını dile getiren Thiam, büyük bir mutluluk duyduğunu belirtirken, "Çok mutluyum. Özellikle takımımın galibiyetinden ötürü mutluyum. Kazanmamız gerekiyordu. Büyük takım hüviyetini göstermemiz gerekiyordu. Elhamdülillah. Çok mutluyum" dedi.

Pelkas ile birlikte oynamanın kendisini rahatlattığını da sözlerine ekleyen yıldız futbolcu, "Bugün kazandığımız için mutluyum. Pelkas ile birlikte oynuyoruz. Yeni oyunculardan kuruluyuz ama birlikte çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.