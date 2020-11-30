Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse Almanya'da durdurulamıyor! Şimdi de Milli forma...

Fenerbahçe'den sorunlu bir şekilde ayrılan Max Kruse, Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer olmuştu. 32 yaşındaki futbolcu sergilediği futbolla parmak ısırtırken, lige damgasını vurmayı başardı.



BUNDESLIGA'NIN EN İYİ ALMAN FUTBOLCUSU!

Union Berlin'in hücum gücüne oldukça yüksek katkı veren Max Kruse, 6 gol ve 5 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı verdi. Takımını adeta sırtlayan yıldız futbolcu, Bundesliga'nın en iyi rakamlarına ulaşan Alman futbolcu oldu.

Kruse'yi geride bırakan isimler ise Lewandowski ve Haaland gibi dünya yıldızları oldu.

"MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMALI"

Almanya'nın ünlü gazetelerinden Frankfurter Allgemeine'de Sebastian Stier imzasıyla çıkan haberde; Max Kruse'nin Alman Milli Takımı'na çağrılması ve liderlik sıkıntısı yaşayan takımına ilaç olması gerektiğini savundu.