Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Samatta'nın sahalardan uzak kalacağı süreyi duyurdu

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Beşiktaş'la oynanacak derbi maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Olympiakos dönemimde şampiyon olduğumuzda kulüp Maradona'yı davet etmişti. Isınmaya çıktığımızda, normalde topla ısınmamız gerekirken ısınamamıştık. Çünkü Maradona bütün topları tribüne yollamıştı. Öye bir anımız olmuştu.

3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Her iki takımda da eksiklikler var. Üzerine koymaya çalışıyoruz. İyi ve tempolu bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz. Samatta'yı son maçta 60 dakika oynattık. Hafta sonu maçını düşünerek oyundan aldık. Sakatlığını bilmiyorduk. 3-4 haftalık bir süreç yaşayacak sakatlığı ile ilgili. Bizim için çok önemli bir futbolcu. İlk 11'deki yerini kaybetmedi. İhtiyacımız olan bir futbolcu diğerlerinde de olduğu gibi. İnşallah en kısa sürede takıma dönecek.

SİVAS BELEDİYESPOR MAÇINDA SAKATLANDI

Samatta, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivas Belediyespor ile oynadığı maçın 60. dakikasında oyundan alınmıştı. Yerini Kemal Ademi'ye bırakan golcü futbolcunun sakatlığı ise maç sonu anlaşılmıştı. Fenerbahçe de Tanzanyalı futbolcuyla ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada, "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir" ifadelerine yer vermişti.