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Fenerbahçeli eski yıldız Sloukas'tan flaş ayrılık açıklaması!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin eski yıldızlarından , ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Yunan yıldız, eski kulübündeki mıotivasyonunu kaybettiğini ve bu sebeple ayrıldığını dile getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 19:29 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 19:35
Fenerbahçeli eski yıldız Sloukas'tan flaş ayrılık açıklaması!

Beko'dan yaz aylarında ayrılarak Olympiakos'a giden , geri dönüşünün nedeninin "tekrar motivasyonunu bulmak" olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de sona geldiğini hissettiğini söyleyen Yunan basketbolcu, "Hayatım boyunca doğru motivasyonu bulmaya çalıştım. Fenerbahçe'de 5 yıl geçirdikten sonra, o defterin artık kapandığını hissettim. Motivasyon, benim hayatımda her şey. Bu yüzden Olympiakos'a döndüm. 2-3 yıldır Olympiakos hak ettiği yerde değildi. Bu takıma inanıyorum ve bu yüzden geri dönme kararı verdim. Takım için, buradaki insanlar için en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

Olympiakos, 30 yaşındaki Yunan oyun kurucu Sloukas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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