Son dakika Fenerbahçe haberi: O isim için flaş sözler! "Erol hoca bu kadar istemekte haklıymış"

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni transfer Pelkas'ın performans yüksekliği dikkatlerden kaçmıyor... A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Gün Ortası programında sarı lacivertlilerin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Performansıyla gündemden düşmeyen yeni transfer Pelkas ile ilgili konuşan Kelleci, "Pelkas mükemmel bir organizasyon oyuncusu. Erol hoca Pelkas'ı bu kadar istemekte haklıymış." ifadelerini kullandı.