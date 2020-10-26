Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden Marcel Tisserand, Trabzonspor karşılaşmasının ikinci yarısında mükemmel bir futbol sergiledi. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk golde Caner Erkin'in kornerinde kule gibi yükseldi. Vuruşunda önce direğe sonra Serkan Asan'a çarpan top ağlarla buluştu.
Tisserand kule gibi
Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden Marcel Tisserand, Trabzonspor karşılaşmasının ikinci yarısında mükemmel bir futbol sergiledi. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk golde Caner Erkin'in kornerinde kule gibi yükseldi. Vuruşunda önce direğe sonra Serkan Asan'a çarpan top ağlarla buluştu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:25 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50