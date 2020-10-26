Haberler Fenerbahçe Tisserand kule gibi

Tisserand kule gibi

'nin sezon başı transferlerinden , karşılaşmasının mükemmel bir sergiledi. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk golde 'in kornerinde kule gibi yükseldi. Vuruşunda önce direğe sonra 'a çarpan top ağlarla buluştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:25 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
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