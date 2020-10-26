Hamleler tuttu

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, dünkü galibiyette öne çıkan isim oldu. Fenerbahçe'nin genç hocası, ikinci yarıyla birlikte yaptığı oyuncu değişiklikleri ve saha içi dizilişindeki müdahaleleriyle takımının müthiş bir geri dönüşe imza atmasını sağladı. İkinci 45'e Sosa-Cisse değişikliğiyle başlayan Bulut, takımının hücumda daha etkili olmasını sağladı. Ozan Tufan'ı geriye çeken, Pelkas'ı kanattan forvet arkasına alan Bulut, Cisse ile Samatta'yı da dönüşümlü olarak kanatlarda ve en uçta kullandı. Üst üste bulduğu iki golle skoru lehine çeviren Fenerbahçe, 71'de Pelkas-Novak, Valencia- Mert değişikliklerinin hemen ardından da skoru 3-1'e getiren golü attı, kalan dakikalar öncesi rahat bir nefes aldı.

SON İKİ SEZONU SOLLADI

İlk 6 haftayı 4 galibiyet, 2 beraberlikle tamamlayan F.Bahçe, geçtiğimiz iki sezonu solladı. Sarı- lacivertliler, Cocu ile başladığı 2018-

19'da bu süreci 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle geçerken, Ersun Yanal'lı 2019-20'de 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi almıştı.