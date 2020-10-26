Cisse rüzgarı

Fenerbahçe'de Papiss Cisse işbaşı yaptı. Alanya'dan transfer edilen ve oynadığı ilk 2 maçı es geçen tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'a patladı. Teknik direktör Erol Bulut çok doğru bir hamle ile ilk 45 dakikada etkili olamayan Sosa'yı kenara alıp Cisse'yi sahaya sürdü. Müthiş bir hırslı bir şekilde maça giren ve Trabzonspor'u ısırmaya başlayan Senegalli, önce 55. dakikada Valencia'yı golle buluşturdu. Bu golle Fenerbahçe 2-1 öne geçti ve rahat nefes aldı. Bu asistle moral bulan Cisse, 72'de ise farkı açan golü ağlara yolladı.

BİR TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Edgar Ie'nin ön direkte kafayla vurduğu top altı pas içine düştü. Arka direkte pozisyonu takip eden Senegalli, kafayla golü buldu: 3-1. Fenerbahçe formasıyla oynadıkça çok şeyler yapacağının sinyallerini veren Papiss Cisse'nin ayrıca bir topu da direkte patladı. 90+4. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasına altı pas önünde kafayla vurdu ve top üst direkten döndü. 1 gol ve 1 asistle Trabzonspor maçına damga vuran Cisse, taraftarların da büyük sevgisini kazandı.

DEVAMI GELECEK

Karşılaşmayı alkışlar arasında tamamlayan Papiss Cisse, maç sonu oldukça mutluydu. Yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan 35 yaşındaki futbolcu, gol atmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Cisse, "Göztepe maçında goller kaçırmıştım. Böyle günler oluyor. Bugün (Dün) ilk golümü attım. Umarım devamı gelecek" diye konuştu. Fenerbahçe formasıyla kendisini göstermek istediğini kaydeden futbolcu, "Geçen sezon Alanya'da iyi bir sezon geçirdim. Burada da kendimi göstermek istiyorum. İyi bir takıma sahibiz. Bu şekilde kazanmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.