Görsel şölen

Fenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla Trabzonspor maçında takımlarına destek verdi. Genç Fenerbahçeliler ve UNİFEB tribün gruplarının yoğun çalışması sonrası maraton alt tribüne boydan boya bir pankart konuldu.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:49Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Fenerbahçetaraftarı, hazırladığı pankartla Trabzonspor maçında takımlarına destek verdi. Genç Fenerbahçeliler ve UNİFEB tribün gruplarının yoğun çalışması sonrası maraton alt tribüne boydan boya bir pankart konuldu. Üzerinde birçok slogan ile görselin yer aldığı pankart, büyük bölümü boş olan Ülker Stadyumu'nu hem doldurdu hem de müthiş bir görsellik oluşturdu. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun müsabakalara locaların yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınması kararı üzerine dün sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü maçı canlı izleme şansı buldu. Maçın başlamasıyla tezahüratlara başlayan Fenerbahçeliler, ikinci yarı gelen gollerle büyük sevinç yaşadılar.