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Görsel şölen

Fenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla maçında takımlarına destek verdi. ve tribün gruplarının yoğun çalışması sonrası maraton alt tribüne boydan boya bir pankart konuldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:49 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Görsel şölen
Fenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla maçında takımlarına destek verdi. ve tribün gruplarının yoğun çalışması sonrası maraton alt tribüne boydan boya bir pankart konuldu. Üzerinde birçok slogan ile görselin yer aldığı pankart, büyük bölümü boş olan Ülker Stadyumu'nu hem doldurdu hem de müthiş bir görsellik oluşturdu. Ayrıca 'nun müsabakalara locaların yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınması kararı üzerine dün sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü maçı canlı izleme şansı buldu. Maçın başlamasıyla tezahüratlara başlayan Fenerbahçeliler, ikinci yarı gelen gollerle büyük sevinç yaşadılar.
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