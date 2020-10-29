Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan Erol Bulut sözleri!

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve lider özellikleri sayesinde kaptanlığa kadar yükselen Luiz Gustavo basın mensuplarının karşısına çıktı. Şampiyon olmak için son ana kadar sakin kalmaları gerektiğini ifade eden Brezilyalı yıldız, Erol Bulut'un oynatmak istediği oyunu kendilerine anlattığını belirtti ve zamanla hocanın isteklerini daha iyi anladıklarının altını çizdi.



İşte o açıklamalar...

Luiz Gustavo: Türk halkını, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutluyorum. Bugün çok önemli bir gün.

"GEÇMİŞTEKİ HATALARDAN DERS ALMALIYIZ"

Sezona iyi başladık, yolumuz çok uzun. Jose Sosa veya bir başkası fark etmez, kimle oynarsam oynayayım elimden geleni yapacağım. Geçmişteki hatalardan ders almalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.

"DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Nereye gidersem gideyim, öncelik o kulübün felsefesini ve taraftarların sahada nasıl bir futbolcu görmek istediğini anlamaya çalışırım. Kulübüm için elimden geleni yaparım. Taraftarın hakkımdaki düşüncesinden çok memnunum ama daha yapacak çok işimiz var.

"FUTBOL OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Futbol oynamayı çok seviyorum. Rakip kim olursa olsun kazanmak için elimden geleni yapıyorum.

"JARELL EDDIE ÇOK İYİ BİR İNSAN"

Basketbol Takımı'ndan Jarell Eddie'yi ilk defa gördüm, bu hafta tanıştık. Basketbolu çok seviyorum, en kısa zamanda bir maça gitmek istiyorum. Çok iyi bir insan, çok da güzel ailesi var. Umarım tekrar görüşürüz.

"ALEX BURADA BİR EFSANE"

Alex de Souza burada bir efsane, çok fazla şampiyonluk kazanmış, büyük maçlarda harika işler yapmış. Kaptan olmam ya da olmamam önemli değil, ben hep en iyisini yapmaya çalışırım. Ancak tabii ki bu kadar büyük bir takımın kaptanı olduğum için mutluyum.

"HOCAMIZ KİM İYİYSE ONA FORMA VERECEKTİR"

Takımda farklı karakterlere sahip birçok oyuncu var. Bu yüzden de bir hocamız var, kim iyiyse ona forma verecektir. Ozan, Tolga, Sosa kimle oynarsam oynayayım, oyuncuların birbirine saygı duyması ve elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor.

"HOCANIN İSTEDİKLERİNİ ZAMANLA DAHA İYİ ANLIYORUZ"

Hocamız, bize nasıl bir oyun oynatacağını anlattı. Biz de bu oyun için çalışıyoruz. Antrenmanlar çok yoğun, benim hoşuma gidiyor. Hocanın istediklerini gün ve gün daha iyi anlıyoruz. Her maçta rakiplere saygı duyarak kazanmak ve gelişerek devam etmek istiyoruz.

"TAKIMIN BİRİNCİ KAPTANI GÖKHAN GÖNÜL"

Bu takımın birinci kaptanı Gökhan Gönül. Kolumda kaptanlık bandı olsun veya olmasın, ben elimden geleni yapıyorum.



"SAHA İÇİNDE VE DIŞINDA AYNI KİŞİYİM"

Sakin bir insanım. Saha dışında ve saha içinde aynı kişiyim. Sürekli güler yüzlü olmak iyi olduğum bir konu değil ama mutlu bir insanım

"BİZDEN BEKLENTİLERİ İYİ BİLİYORUZ"

Maç kazanmaya devam ettikçe takım ruhu artacaktır. Bu takım uzun zamandır şampiyon olamıyor ve beklentileri iyi biliyoruz. Konsantre bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz, mütevazi bir şekilde iyi maçlar çıkarmalıyız. Tanrı isterse, işimizi iyi yaparak şampiyon oluruz. O ana kadar sakin olmamız gerekiyor.