Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6. haftanın dev karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Futbolseverler, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını şimdiden aratmaya başladı. Peki; Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 25 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Ülker Stadı'nda saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri şekillendmeye başladı.

SERDAR'IN YERİNE LEMOS OYNAYACAK

45 yaşındaki teknik adamın, Göztepe maçı 11'inden iki ismi değiştireceği ve Serdar Aziz'in yerine Lemos'a, Nazım Sangare'nin yerine ise Gökhan Gönül'e forma vereceği öğrenildi.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hugo, Edgar Le, Marlon, Baker, Flavia, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Diabate, Afobe