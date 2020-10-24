Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Muhtemel 11'ler

- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Muhtemel 11'ler

'in 6. haftasında dev karşılaşmada , sahasında 'u ağırlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yanı sıra araştırılan konular arasında muhtemel 11’ler de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Haftanın en önemli müsabakasına dair tüm detayları fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:25
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Muhtemel 11'ler

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6. haftanın dev karşılaşmasında , evinde 'u konuk edecek. Futbolseverler, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını şimdiden aratmaya başladı. Peki; Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 25 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Ülker Stadı'nda saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri şekillendmeye başladı.

SERDAR'IN YERİNE LEMOS OYNAYACAK

45 yaşındaki teknik adamın, maçı 11'inden iki ismi değiştireceği ve 'in yerine Lemos'a, Nazım Sangare'nin yerine ise 'e forma vereceği öğrenildi.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, , Samatta

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hugo, Edgar Le, Marlon, Baker, Flavia, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Diabate, Afobe

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