Son dakika... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde durmuyor. Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler son olarak Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen 27 yaşındaki Fransız savunmacı Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı.
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Trt Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ın transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.
Futbola Monaco alt yapısında başlayan Tisserand, Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse formaları giydi.
MARCEL TISSERAND KİMDİR?
2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 20:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Marcel Tisserand Fenerbahçe’de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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