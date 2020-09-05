Fenerbahçe'nin gündemindeki Gökhan Gül kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Gökhan Gül kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Fenerbahçe'nin gündemindeki Gökhan Gül kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Birçok futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler yeni isimlerle de ilgilenmeye devam ediyor. Son olarak Gökhan Gül gündeme gelen isimler arasında yer aldı. Peki, Gökhan Gül kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe geleceğe yatırım olarak gördüğü genç futbolculara da yönelmeye devam ediyor. Son olarak Fortuna Düsseldorf forması giyen Gökhan Gül gündeme geldi. Peki, Gökhan Gül kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

GÖKHAN GÜL KİMDİR?

17 Temmuz 1998 yılında Castrop-Rauxel'de dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen genç futbolcu futbola VFL Bochum altyapısında başladı. 2015-2016 yılında Bochum'da profesyonel olan Gökhan Gül 2016-2017 yılında Fortuna Düsseldof'a transfer oldu. Genç futbolcu 143 maçta 12 gol 7 asist ile oynadı. Gökhan Gül'ün 325 bin € piyasa değeri bulunuyor.

  1. 05.09.2020
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