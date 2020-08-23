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23 Ağustos 2020, Pazar
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için açıklama

Falette için açıklama

'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı için kulübü 'tan açıklama geldi.

'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı için kulübü 'tan açıklama geldi. Alman ekibinin teknik direktörü Hütter, "Falette iyi bir oyuncu. Onu çok seviyorum ama burada forma rekabeti şiddetli olacak. Herkes için ortak bir çözüm bulmaya çalışacağız" dedi.
  1. 23.8.2020
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