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20 Ağustos 2020, Perşembe
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’a markaj

Bakasetas’a markaj

bir dönemi geçiren ve listesinde birçok isim yer alan F.Bahçe'de operasyon sürüyor.

bir dönemi geçiren ve listesinde birçok isim yer alan F.Bahçe'de operasyon sürüyor. Sarı-lacivertliler, 'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Erol Bulut'un alınması konusunda ısrarcı olduğu Yunan futbolcu için para+takas yoluyla transferi bitirmek isTeyen , görüşmelerde tüm şartları zorluyor. Daha önce Jailson ile artı 2 milyon euro bedelle Bakasetas için Alanya'ya teklif yapan F.Bahçe'nin bir futbolcusunu daha önereceği belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun da sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı ileri sürülüyor
  1. 20.8.2020
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