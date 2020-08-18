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18 Ağustos 2020, Salı
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Etxebarria iddiası

Etxebarria iddiası

için bu kez ’dan bir haber geldi. Gazetesi, ’nın Bilbao ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki orta saha ile ilgilendiğini ileri sürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen için iddialarına da her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez İspanyollar, sarı-lacivertliler için bir transfer haberi yazdı. Gazetesi, 'nın 7 sezon oynadığı ile sözleşmesi sona eren Benat Etxebarria ile ilgilendiğini ileri sürdü. Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamadığı İspanyol ekibinde sözleşmesi uzatılmayan 33 yaşındaki merkez orta saha için Yunan ekibi Panathinaikos'un da devrede olduğu belirtildi. Oyunun her iki yönünü de kullanan İspanyol futbolcu, uzaktan sert şutlarıyla biliniyor.
  1. 18.8.2020
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