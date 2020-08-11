Fenerbahçe Mesut Özil transferine artık çok yakın! Bedava...

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. İngiliz medyası son olarak Arsenal'in, Mesut'un maaşının bir kısmının karşılanması halinde transferine onay verebileceğini yazmıştı. Artık işler çok daha farklı olabilir.

Bilindiği üzere Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'i kadrosunda düşünmüyor ve yıldız orta saha oyuncusu, 20 milyon euroluk maaşıyla el yakıyor.

İngiliz devi, maaşının bir kısmının ödenmesi halinde Mesut'un ayrılığına onay vermeye hazır gözüküyordu ancak yaşanan son olaylardan sonra Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye bedelsiz transferi söz konusu.

ARSENAL SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK Mİ?

Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe, uzun süredir Mesut Özil ile irtibat halinde ve transferi için nabız yokluyor. Mesut ve menajeri de bu transferi istiyor. Arsenal, oyuncusunun bonservisini daha önce vermeye yanaşmıyor ve ondan para kazanmak istiyordu.

Fenerbahçe, Mesut'u bonservissiz kadrosuna katmak istiyor ve Arsenal, yakın gelecekte sarı lacivertlilerin bu isteğini gerçekleştirebilir. Çünkü Mesut Özil'in menajeri de, Arsenal ile yaptığı müzakerelerde oyuncunun bonservisinin eline verilmesinin en doğru seçenek olduğunu aktardı.

FENERBAHÇE NE YAPACAK?

Mesut Özil'in Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi halinde sarı lacivertliler Mesut ile ciddi pazarlığa oturacak ve anlaşma zemini hazırlayacak. Mesut'un, İngiliz kulübünde devam etmeyi düşünmediği gerçeği göze alındığında, ilerleyen süreçte, yıldız oyuncunun İstanbul devine katılması olası gözüküyor.