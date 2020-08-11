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11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Resmi hamle geldi! Fenerbahçe'ye yıldız 10 numara

Resmi hamle geldi! 'ye yıldız

Resmi hamle geldi! Fenerbahçe'ye yıldız 10 numara

kadrosuna yıldız bir katmak için kolları sıvadı... Kanarya, kulübüyle sözleşmesi ekim ayında bitecek Brezilyalı yıldız 'ya 3 yıl için 6 milyon ’luk teklifte bulundu...

Transferin hızlı takımı 'den mevkisine resmi bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre sarı- lacivertliler, ekiplerinden forması giyen 30 yaşındaki 10 numara için girişimde bulundu. Bu transferi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da çok istiyor.

5 EKİM'DE BOŞA ÇIKACAK
Sambacı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 5 Ekim tarihinde sona eriyor. Fenerbahçe bu için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Carlos Eduardo 5 yıldır Al Hilal'de oynuyor.

RESMİ TEKLİFTE BULUNDULAR
Fenerbahçe Yönetimi'nin Brezilyalı yıldız için 3 yıllık bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Sarı- lacivertliler, Carlos Eduardo'ya 3 yıl için 6 milyon 'luk transfer teklifinde bulundu.



EDUARDO'DAN CEVAP BEKLİYOR
Carlos Eduardo'nun teklif karşısında mutlu olduğu ancak kesin kararını vermek için birkaç gün istediği öğrenildi... Fenerbahçe, Eduardo'dan gelen cevaba göre transferini şekillendirecek.

  1. 11.08.2020
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