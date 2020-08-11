Vedat Muriqi'nin transferinde asıl sorun ortaya çıktı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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'nin transferinde asıl sorun ortaya çıktı!

Vedat Muriqi'nin transferinde asıl sorun ortaya çıktı!

Kosovalı santrfor 'yi çok isteyen ekibi Lazio teklifini 20 milyon ’ya çıkardı ama , Rize’nin payını da düşünerek en az 23 milyon euro istiyor.

TFF'nin belirlediği harcama limitleri nedeniyle satışı gündeme gelen 'nin transferindeki asıl sorun ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, Rizespor'un %15'lik transfer payı yüzünden Lazio'ya 'Evet' diyemiyor.

ile Lazio arasındaki Vedat Muriqi pazarlıkları devam ediyor. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin geçen hafta yaptığı 15 milyon (128 milyon TL) bonservis artı 3 milyon Euro bonus teklifi reddedilmişti. İtalyanlar bunun üzerine 2. bir teklifle fiyat artırdı.

DAHA AŞAĞI OLMAZ!
Yeni teklif 18 milyon Euro bonservis, 2 milyon Euro da bonus olmak üzere toplamda 20 milyon Euro (170 milyon TL). Ancak Fenerbahçe'den gelen yanıt "23 milyon Euro'dan (196 milyon TL) aşağı satmayacağız" oldu. Sarı-lacivertlilerin bu isteğinde, Vedat'ın satışından 'un da yüzde 15 pay alacak olması en büyük etken. Eğer Lazio 23 milyon Euro'yu öderse sarı-lacivertlilerin kasasına, Rizespor'un payı da çıktıktan sonra 19 milyon 550 bin Euro (166.5 milyon TL) girecek. Bu da Fenerbahçe'nin Vedat'tan kazanmayı düşündüğü rakam...

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR
Fenerbahçe Vedat Muriqi'yi Lazio'ya veya başka bir kulübe satarsa, elde ettiği gelirin tamamını bonservis harcamasında kullanabilecek. Ancak bu bedeli maaş harcama limitine eklerse, sadece net transfer gelirinin üçte biri ve oyuncunun yıllık ücretinin toplamı kadar harcama limitini yükseltebilecek.

  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 02:11
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