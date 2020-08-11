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Emre Belözoğlu'nun yönetimle arası kötü mü? Ne zaman açıklanacak? İşte cevabı
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile karşılaşan sarı lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu, maç sonunda futbol kariyerini noktalayacağını dile getirmişti. Ancak, geçen süre zarfında henüz bir resmi açıklama gelmedi. Peki, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe tarafından neden açıklanmıyor? İşte cevabı...
11 Ağustos 2020 Salı 09:31
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Hayal kırıklığıyla noktalanan iki sezonun ardından Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini peş peşe açıklayan Fenerbahçe'de şimdi gözler Emre Belözoğlu'na çevrilmiş durumda.
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Bunun sebebi ise Belözoğlu'nun durumunun hâlâ netleşmemiş olması.
Yıl boyu yaptığı açıklamalarda, yeşil sahalara veda edip sportif direktörlüğe geçeceğinin sinyalini veren ancak sezon bitiminde 'bir sene daha devam' edebileceği yönünde konuşmalar yapan Belözoğlu'nun bundan sonra ne yapacağı merakla bekleniyor.
2019-20 sezonu 15 gün önce tamamlanmış olmasına rağmen Emre Belözoğlu'nun futbolcu mu, yoksa sportif direktör olarak Fenerbahçe'de kalacağı henüz netleşmiş değil.
İşte bu durum kafalarda bazı soru işaretlerine yol açıyor...