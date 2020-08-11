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Emre Belözoğlu'nun yönetimle arası kötü mü? Ne zaman açıklanacak? İşte cevabı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile karşılaşan sarı lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu, maç sonunda futbol kariyerini noktalayacağını dile getirmişti. Ancak, geçen süre zarfında henüz bir resmi açıklama gelmedi. Peki, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe tarafından neden açıklanmıyor? İşte cevabı...

11 Ağustos 2020 Salı 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





