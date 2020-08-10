Fenerbahçe ve Göztepe dünyaca ünlü golcü için karşı karşıya! Transferde dev savaş...

Süper Lig devi Fenerbahçe ve İzmir ekibi Göztepe, transferde kıran kırana bir rekabetin içerisinde girdi. Fransız basını, bu bomba operasyonu duyurdu.

Aktarılan bilgilere göre Loic Remy, gün geçtikçe Türkiye'ye yaklaşıyor. Fransız yıldıza daha önce Göztepe'nin talip olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe'nin de araya girdiği belirtildi.

FUTBOLU BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen ve sezonun sona ermesiyle beraber takımından ayrılan Remy'in, futbolu bırakmak gibi bir düşüncesinin olmadığı kaydedilirken, sportif zindeliğinin üst düzeyde olduğu vurgusu yapıldı.

İYİ SEVİYEDE OYNAMAK İSTİYOR

Öte yandan Remy'in bir kaç sezon daha iddialı ve iyi seviyelerde futbol oynamak istediği, bunu yakın çevresine söylediği yazıldı.

İLK GÖRÜŞMELER YAPILDI

İtalya'nın Benevento kulübüyle transferinin gerçekleşmemesinin ardından Göztepe, Fenerbahçe ve diğer kulüplerle oyuncunun menajerlerinin telefonla transfer görüşmesi yaptığı bilgisi verildi.