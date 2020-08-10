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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Göztepe'den telefon! Dünyaca ünlü golcü için...

ve dünyaca ünlü golcü için karşı karşıya! Transferde dev savaş...

Fenerbahçe ve Göztepe dünyaca ünlü golcü için karşı karşıya! Transferde dev savaş...

ve sürpriz bir yarışına girdi... Fransız medyası, konu ile ilgili aktardığı haberde son olarak Lille forması terleten için Göztepe'nin girişimlerde bulunduğunu ifade ederken, Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini duyurdu. Öte yandan oyuncunn da aklının sarı lacivertlilerde olduğu aktarıldı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Süper Lig devi ve İzmir ekibi , transferde kıran kırana bir rekabetin içerisinde girdi. Fransız basını, bu bomba operasyonu duyurdu.

Aktarılan bilgilere göre , gün geçtikçe Türkiye'ye yaklaşıyor. Fransız yıldıza daha önce Göztepe'nin talip olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe'nin de araya girdiği belirtildi.

FUTBOLU BIRAKMAYA NİYETİ YOK
Son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen ve sezonun sona ermesiyle beraber takımından ayrılan Remy'in, futbolu bırakmak gibi bir düşüncesinin olmadığı kaydedilirken, sportif zindeliğinin üst düzeyde olduğu vurgusu yapıldı.

İYİ SEVİYEDE OYNAMAK İSTİYOR
Öte yandan Remy'in bir kaç sezon daha iddialı ve iyi seviyelerde futbol oynamak istediği, bunu yakın çevresine söylediği yazıldı.

İLK GÖRÜŞMELER YAPILDI
İtalya'nın Benevento kulübüyle transferinin gerçekleşmemesinin ardından Göztepe, Fenerbahçe ve diğer kulüplerle oyuncunun menajerlerinin telefonla görüşmesi yaptığı bilgisi verildi.

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 16:56
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