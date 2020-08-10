Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine o gelecek! İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmişti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine o gelecek! İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmişti

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanırken, yerine birçok ismi gündemine almıştı. Fedor Smolov ve Seferovic'e kanca atan Kanarya'nın yeni hedefi belli oldu. Buna göre Süper Lig devi, İngiltere'de forma giyen yıldız golcünün peşine düştü ve oyuncuyu 'düşük fiyattan' transfer etmeyi planlıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:33 Güncelleme: 10.08.2020 14:01
Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine o gelecek! İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmişti

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak isteyen Fenerbahçe, kısa süre önce Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak ve Mert Hakan Yandaş transferlerini açıklayarak büyük bir heyecan yaratmıştı.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine o gelecek! İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmişti

Bununla beraber forvet hattında da değişikliğe gitmesi beklenen sarı lacivertlilerin 20-25 milyon euro arasında bir rakamla Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine o gelecek! İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmişti

Muriqi'nin satışı göze alınarak forvet hattı için birçok ismi gündemine alan Kanarya, Smolov, Seferovic gibi isimlerle kontağa geçmişti.

Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine o gelecek! İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmişti

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde İngiliz basınında sarı lacivertlilerin bir başka isme kanca attığı yazıldı.

Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine o gelecek! İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmişti

Buna göre Fenerbahçe, Muriqi'yi Lazio'ya satmasıyla beraber İngilere'nin Bristol takımında forma giyen Famara Diedhiou'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

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