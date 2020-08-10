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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine o gelecek! İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmişti

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanırken, yerine birçok ismi gündemine almıştı. Fedor Smolov ve Seferovic'e kanca atan Kanarya'nın yeni hedefi belli oldu. Buna göre Süper Lig devi, İngiltere'de forma giyen yıldız golcünün peşine düştü ve oyuncuyu 'düşük fiyattan' transfer etmeyi planlıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:33 Güncelleme: 10.08.2020 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





