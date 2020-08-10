Fenerbahçe zarar tablosunu KAP'a bildirdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe zarar tablosunu KAP'a bildirdi!

zarar tablosunu 'a bildirdi!

Fenerbahçe zarar tablosunu KAP'a bildirdi!

ekiplerinden , Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () mali bilançoyu açıkladı. Buna göre sarı-lacivertlilerin 2020 dönem zararı 154 milyon TL olarak duyuruldu.

Kulübü, 2020 dönemi zararını duyurdu. Sarı-lacivertli takım 'a yaptığı açıklamada 154 milyon TL zarar açıkladı.

Fenerbahçe 2019 yılına göre mali tabloda olumlu bir değişim yaşadı. Sarı-lacivertli takım 2019 yılında 205 milyon TL zarar ederken, 2020 yılında 154 milyon TL zarar açıklayarak 51 milyon TL daha az bir zarar yaşandığını duyurdu.

  1. 10.08.2020
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