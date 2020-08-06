Fenerbahçe transferde durmuyor! Filip Novak da imzayı attı

Transferde hareketli bir gün geçiren Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ardından Filip Novak'ı da kadrosuna kattı. Sarı-lacviertli kulüp, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Çek sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Çek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı.



Ailemize katılan Filip Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

"BÜYÜK BEKLENTİLERİM VAR"

Sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Novak, transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Çek futbolcu, "Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı.