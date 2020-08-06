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06 Ağustos 2020, Perşembe
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transferde durmuyor! da imzayı attı

Fenerbahçe transferde durmuyor! Filip Novak da imzayı attı

Son dakika haberi... Transferde bombaları bir bir patlatan , bir yıldıza daha imza attırdı. Sarı-lacivertli kulüp, 'la yollarını ayıran Çek sol bek 'ı 3 yılığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Transferde hareketli bir gün geçiren , Mert Hakan Yandaş, ve 'in ardından 'ı da kadrosuna kattı. Sarı-lacviertli kulüp, 'la sözleşmesi sona eren Çek sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Çek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ailemize katılan Filip Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe Novak transferini böyle duyurdu

"BÜYÜK BEKLENTİLERİM VAR"

Sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Novak, transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Çek futbolcu, "Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 19:45
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