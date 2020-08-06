Fenerbahçe transferde durmuyor! Filip Novak da imzayı attı
Son dakika haberi... Transferde bombaları bir bir patlatan Fenerbahçe, bir yıldıza daha imza attırdı. Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor'la yollarını ayıran Çek sol bek Filip Novak'ı 3 yılığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar...
Transferde hareketli bir gün geçiren Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ardından Filip Novak'ı da kadrosuna kattı. Sarı-lacviertli kulüp, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Çek sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Çek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı.
Ailemize katılan Filip Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.
"BÜYÜK BEKLENTİLERİM VAR"
Sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Novak, transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Çek futbolcu, "Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı.
- 06.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 19:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe transferde durmuyor! Filip Novak da imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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