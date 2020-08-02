Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch'a corona virüsü şoku!
Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe ile Bursaspor formalarını terleten ve kariyerini Yunan ekibi Paok'ta sürdüren Slovak yıldız Miroslav Stoch'un corona virüsüne yakalandığı açıklandı.
Dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını, futbol camiasında etkisini sürdürüyor. Son olarak, PAOK'ta forma giyen eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'a corona virüsü tehşisi koyduğu duyuruldu.
Yunan ekibinin resmi sosyal medya hesabından oyuncuya destek mesajı yayınlandı. Mesajda, "Covid-19 iyi bir defans oyuncusu olabilir ancak Stoch iyi dribling yapar! Çok yakında ve güçlü ol Miro!" ifadeleri kullanıldı.
Kulüp, Slovak futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve durumunun anbean takip edildiğini de belirtti.
Yaklaşık 4 sezon Fenerbahçe'de top koşturan Miroslav Stoch, 2015-2016 yılları arasında Bursaspor formasını terletmişti.
- 03.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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