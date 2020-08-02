Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch'a corona virüsü şoku! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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'nin eski yıldızı 'a corona virüsü şoku!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch'a corona virüsü şoku!

Bir dönem 'de ile formalarını terleten ve kariyerini Yunan ekibi 'ta sürdüren Slovak yıldız 'un corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

Dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını, futbol camiasında etkisini sürdürüyor. Son olarak, 'ta forma giyen eski Fenerbahçeli 'a corona virüsü tehşisi koyduğu duyuruldu.

Yunan ekibinin resmi sosyal medya hesabından oyuncuya destek mesajı yayınlandı. Mesajda, "Covid-19 iyi bir defans oyuncusu olabilir ancak Stoch iyi dribling yapar! Çok yakında ve güçlü ol Miro!" ifadeleri kullanıldı.

Kulüp, Slovak futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve durumunun anbean takip edildiğini de belirtti.

Yaklaşık 4 sezon 'de top koşturan Miroslav Stoch, 2015-2016 yılları arasında formasını terletmişti.

  1. 03.08.2020
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