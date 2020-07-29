Flaş açıklama! Yarı fiyatına Galatasaray'da...

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transferde zaman zaman ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mert Hakan Yandaş'ı sarı-lacivertlilere kaptıran sarı-kırmızılı takıma sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar...
29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:20
Güncelleme: 29.07.2020 12:20
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Süper Lig'de sezona hayal kırıklığı ile nokta koyan ve iki sene sonra zirveye uzak düşen Galatarasay'da, tüm gözler transfere çevrildi.
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Takımda birçok isimle yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, bu isimlerin yerlerine düşük maliyetli ve bonservissiz isimlere yönelecek.
Nitekim Antalyaspor maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim de bunun sinyallerini açık bir şekilde verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" dedi.
Yeni sezon kampı başlayana kadar sıkıntı yaşamamak için yeni kadronun şekillenmesi gerektiğini kaydeden teknik direktör Terim, "Bunu da mantıklı, akılcı, mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen ya da en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı umut ediyoruz. Kalan oyuncularımız artı gelen oyuncularımızla 12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız" değerlendirmesini yaptı.
Galatasaray'da şu ana kadar Andone, Nagatomo, Onyekuru, Selçuk İnan ve Mariano ile yollar ayrıldı. Bu isimlerden dolayı maaş bütçesi oldukça rahatlayan Aslan, Babel, Diagne, Falcao, Belhanda ve Feghouli gibi isimleri de elden çıkartarak düşük bütçeli bir takım kurmanın peşinde.