Fabiano Lima'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Eski yıldızdan flaş itiraf "F.Bahçe ve G.Saray..."

Fabiano Lima'dan flaş itiraf! " ve ..."

Fabiano Lima'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Daha önce Süper Lig'de forması giyen Brezilyalı oyuncu Fabiano Lima, yaptığı açıklamada samimi itiraflarda bulundu. Sambacı, ülkesinde birçok derbisi oynanmasına rağmen Fenerbahçe ve arasındaki derbinin hiçbirine benzemediğini dile getirdi.

2004/05 sezonunda forması giyen Fabiano Lima, ve sarı lacivertli kulüpteki anılarını anlattı.

İlk teklif geldiği anı aktaran Fabiano, "Fenerbahçe'den teklifi geldi. O an, ''de ben ne yaparım?' diye düşündüm. Ancak, kadrolarına baktım ve Fabio Luciano, Marco Aurelio, gibi Brezilyalı oyuncular olduğunu gördüm. Projelerini bana anlattılar. Fenerbahçe'yi daha yakından tanımaya çalıştım ve harika bir kulüp gördüm. İkinci kez görüşmemizde bana, 'Alex'i transfer ettik' dediler ve ben de içimden, 'Tamam, gideceğim kulüp Fenerbahçe' dedim." ifadelerini kullandı.

"ALEX BANA KULÜBÜ TANITTI"
"Transfer teklifini kabul ettikten sonra tatile gittim." diyerek sözlerini sürdüren Fabiano, "'nde oynayacağım ve Alex ile aynı takımdayım' diye düşündüm. Çok mutluydum. Alex bana kulübü tanıttı. Alex orada bir fenomendir. Stadyumun önünde heykeli bile var. İstanbul'a gidince 'Alex'in arkadaşım' deyin ve hiçbir şeye para vermeyin." dedi.

Fenerbahçe'deki anılarını da aktaran Fabiano, "Şampiyonlar Ligi'nde ve gibi takımlara karşı oynadık. Sonuçlar açısından kötüydük ama gibi harika bir stadyumda oynadım. Bunu torunlarıma bile anlatırım. Büyük bir gururdu." yorumunu yaptı.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇLARI ÇOK GÜZELDİ"
Fenerbahçe ve arasındaki rekabet ve Türk ortamı hakında gelen soruya Fabiano, "Türkiye'deki futbol kültürü ile aynı. Aynı şekilde futbola tutkuyla bağlılar. Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak rüya gibidir. Stadyumlarında çok ateşli atmosferler olur. Kariyerim boyunca Brezilya'da çok derbi maçı oynadım. - Palmeiras, Corinthians - Palmeiras, Sao Paulo - Corinthians, Atletico Paranaense - Coritiba... Ancak Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi hiçbirine benzemiyordu, çok daha özel ve güzeldi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

  1. 02.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fabiano Lima'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA