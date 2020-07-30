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30 Temmuz 2020, Perşembe
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takibe aldı

Hulk takibe aldı

'den  teklifi aldığını açıklayan 'un 'yi takibe alması heyecan yarattı.

'den teklifi aldığını açıklayan 'un 'yi takibe alması heyecan yarattı. 34 yaşındaki yıldızın daha önce de sarı-lacivertli kulübü takip ettiği belirtilse de Fenerbahçeli taraftarlar olası bir transfer için umutlandı. 2016'dan beri kariyerini 'de sürdüren Brezilyalı kanat oyuncusu+santrforun Shanghai Sipg ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor.

  1. 30.7.2020
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