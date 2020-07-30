Hulk takibe aldı
Türkiye'den transfer teklifi aldığını açıklayan Hulk'un sosyal medyada Fenerbahçe'yi takibe alması heyecan yarattı.
Türkiye'den transfer teklifi aldığını açıklayan Hulk'un sosyal medyada Fenerbahçe'yi takibe alması heyecan yarattı. 34 yaşındaki yıldızın daha önce de sarı-lacivertli kulübü takip ettiği belirtilse de Fenerbahçeli taraftarlar olası bir transfer için umutlandı. 2016'dan beri kariyerini Çin'de sürdüren Brezilyalı kanat oyuncusu+santrforun Shanghai Sipg ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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