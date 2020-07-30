Hulk takibe aldı

Türkiye'den transfer teklifi aldığını açıklayan Hulk'un sosyal medyada Fenerbahçe'yi takibe alması heyecan yarattı. 34 yaşındaki yıldızın daha önce de sarı-lacivertli kulübü takip ettiği belirtilse de Fenerbahçeli taraftarlar olası bir transfer için umutlandı. 2016'dan beri kariyerini Çin'de sürdüren Brezilyalı kanat oyuncusu+santrforun Shanghai Sipg ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor.