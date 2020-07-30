Foster iddiası
Farpost adlı site, Fenerbahçe ve RB Salzburg'un Monaco'dan Lyle Foster'ı kiralamak için çaba harcadığını duyurdu.
Farpost adlı site, Fenerbahçe ve RB Salzburg'un Monaco'dan Lyle Foster'ı kiralamak için çaba harcadığını duyurdu. 19 yaşındaki genç forvet, Ocak 2019'da Güney Afrika ekibi O. Pirates'ten transfer olduğu Fransız devi Monaco'ya 5 yıllık imza atmıştı. Gelişimi için bu sezon Belçika ekibi Cercle Brugge'a kiralanan ve 21 maça çıkıp 1 gol atan Foster'ın, alt kategorilerde Güney Afrika Milli Takımı ile 6 golü bulunuyor.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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