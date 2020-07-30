Bakasetas’a Lazio kancası

Alanyasporlu Anastasios Bakasetas'ın transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı. Erol Bulut'un gelirken yanında getireceği belirtilen Yunan oyuncu için Lazio'nun devreye girdiği belirtiliyor. İtalyan basını, sportif direktör Tare'nin, Yunan on numara için 4 milyon euro'yu gözden çıkarttığını yazdı. 27 yaşındaki Bakasetas, bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkarken 14 gol ve 8 asist üreterek dikkatleri toplamıştı.