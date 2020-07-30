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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Bakasetas’a kancası

Bakasetas’a Lazio kancası

'ın transferinde 'ye rakip çıktı.

Alanyasporlu Anastasios Bakasetas'ın transferinde 'ye rakip çıktı. Erol Bulut'un gelirken yanında getireceği belirtilen Yunan oyuncu için 'nun devreye girdiği belirtiliyor. İtalyan basını, sportif direktör Tare'nin, Yunan on numara için 4 milyon euro'yu gözden çıkarttığını yazdı. 27 yaşındaki Bakasetas, bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkarken 14 gol ve 8 asist üreterek dikkatleri toplamıştı.

  1. 30.7.2020
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