Bakasetas’a Lazio kancası
Alanyasporlu Anastasios Bakasetas'ın transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı.
Alanyasporlu Anastasios Bakasetas'ın transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı. Erol Bulut'un gelirken yanında getireceği belirtilen Yunan oyuncu için Lazio'nun devreye girdiği belirtiliyor. İtalyan basını, sportif direktör Tare'nin, Yunan on numara için 4 milyon euro'yu gözden çıkarttığını yazdı. 27 yaşındaki Bakasetas, bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkarken 14 gol ve 8 asist üreterek dikkatleri toplamıştı.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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