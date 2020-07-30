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30 Temmuz 2020, Perşembe
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110 milyon kasada kaldı

110 milyon kasada kaldı

F.Bahçe'nin  hamlesi kulübü büyük bir yükten kurtardı.

F.Bahçe'nin hamlesi kulübü büyük bir yükten kurtardı. Sarı-lacivertliler, 108 milyon euro'luk döviz borcunu euro kuru 7.71 iken yaptığı hareketle 7.23'ten TL'ye çevirmişti. İlk anda 52 milyon TL kazanç sağlayan yönetim, iki ayda euro 8.07'ye yükselince toplamda 110 milyon TL kar sağlamış oldu.

  1. 30.7.2020
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