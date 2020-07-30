110 milyon kasada kaldı
F.Bahçe'nin borç hamlesi kulübü büyük bir yükten kurtardı.
F.Bahçe'nin borç hamlesi kulübü büyük bir yükten kurtardı. Sarı-lacivertliler, 108 milyon euro'luk döviz borcunu euro kuru 7.71 iken yaptığı hareketle 7.23'ten TL'ye çevirmişti. İlk anda 52 milyon TL kazanç sağlayan yönetim, iki ayda euro 8.07'ye yükselince toplamda 110 milyon TL kar sağlamış oldu.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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