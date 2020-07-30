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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Genel kurul yine ertelendi

Genel kurul yine ertelendi

toplantısı 2. kez ertelendi. Corona nedeniyle daha önce her yıl mayıs ayında yapılan kongre 'a ertelenmişti.

toplantısı 2. kez ertelendi. Corona nedeniyle daha önce her yıl mayıs ayında yapılan kongre 'a ertelenmişti. Yönetim, bakanlığın yeni kararıyla, genel kurulun 31 Ekim'den sonra yapılabileceğinin öngörüldüğünü açıkladı.

  1. 30.7.2020
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