Genel kurul yine ertelendi

Olağan Genel Kurul toplantısı 2. kez ertelendi. Corona nedeniyle daha önce her yıl mayıs ayında yapılan kongre 31 Temmuz'a ertelenmişti. Yönetim, bakanlığın yeni kararıyla, genel kurulun 31 Ekim'den sonra yapılabileceğinin öngörüldüğünü açıkladı.