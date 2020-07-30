Genel kurul yine ertelendi
Olağan Genel Kurul toplantısı 2. kez ertelendi. Corona nedeniyle daha önce her yıl mayıs ayında yapılan kongre 31 Temmuz'a ertelenmişti.
Olağan Genel Kurul toplantısı 2. kez ertelendi. Corona nedeniyle daha önce her yıl mayıs ayında yapılan kongre 31 Temmuz'a ertelenmişti. Yönetim, bakanlığın yeni kararıyla, genel kurulun 31 Ekim'den sonra yapılabileceğinin öngörüldüğünü açıkladı.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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